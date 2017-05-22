Информация об убийстве сотрудника Нацгвардии в Чечне из-за подозрений в гомосексуальности не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках доследственной проверки не выявлено», – цитирует агентство сообщение Нацгвардии.

«Новая газета» 22 мая сообщила, что одной из жертв преследования геев в республике стал сотрудник Нацгвардии.

@widget type=post-embed id=82018

Как уточнила газета, в республике уже месяц идет доследственная проверка информации об убийствах гомосексуалов. По данным НГ, чиновники и полицейские «саботируют» проверку, например, не приходят на допросы.

О преследовании геев в Чечне издание сообщило в апреле, рассказав о секретных тюрьмах для них в городе Аргун, а также о нескольких убитых из-за подозрений в гомосексуальности.