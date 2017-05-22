Полиция возбудила первое уголовное дело по статье о хулиганстве на транспорте. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел 19 мая на борту самолета, следовавшего из Тель-Авива в Москву. Командир самолета сообщил, что один из пассажиров, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пытается открыть дверь самолета.

Пассажиром оказался 50-летний гражданин Израиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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Введение уголовной ответственности за хулиганство на транспорте в марте одобрила Госдума. За это предполагается штраф до 500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

В феврале комитет Госдумы по транспорту предложил поправки к Воздушному кодексу РФ, предполагающие создание «черного списка» пассажиров. В него предлагается включать тех пассажиров, чье поведение на борту создает угрозу безопасности полета и жизни других лиц. Попавшим в список хотят запретить продавать билеты в течение трех лет.