Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала картельный сговор компаний, якобы связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом РБК сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
На сайте ФАС опубликовано сообщение, что ведомство обнаружило картельный сговор на торгах Минобороны, в которых принимали участие ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин», а также компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн».
По данным антимонопольщиков, речь идет о сговоре на 1,7 млрд рублей. Штраф компаниям назначат позднее.
ФБК 19 мая опубликовал расследование, где утверждается, что «Экобалт», «Рускомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» получили на государственных подрядах 23 млрд рублей.
По словам основателя ФБК Алексея Навального, 8 млрд рублей из них было похищено. Указанные компании занимались коммунальным обслуживанием военных городков.
Как выяснил ФБК, они все были связаны между собой, а также заходили на электронные площадки проведения торгов с одного и того же IP-адреса. Он принадлежит фирме «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», оформленной на мать Евгения Пригожина – Виолетту.
Любовь Соболь сообщала о подаче заявления в ФАС, касающегося компаний Пригожина, в январе 2016 года. В августе того же года ФАС объявила, что заподозрила картельный сговор на торгах Минобороны.
Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его бизнес занимается в том числе поставками продовольствия для российских властей. Бизнесмен познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал Путина и президента Франции Жака Ширака.
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