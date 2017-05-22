Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала картельный сговор компаний, якобы связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом РБК сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

На сайте ФАС опубликовано сообщение, что ведомство обнаружило картельный сговор на торгах Минобороны, в которых принимали участие ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин», а также компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн».

По данным антимонопольщиков, речь идет о сговоре на 1,7 млрд рублей. Штраф компаниям назначат позднее.

​ФБК 19 мая опубликовал расследование, где утверждается, что «Экобалт», «Рускомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» получили на государственных подрядах 23 млрд рублей.

По словам основателя ФБК Алексея Навального, 8 млрд рублей из них было похищено. Указанные компании занимались коммунальным обслуживанием военных городков.

Как выяснил ФБК, они все были связаны между собой, а также заходили на электронные площадки проведения торгов с одного и того же IP-адреса. Он принадлежит фирме «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», оформленной на мать Евгения Пригожина – Виолетту.

Любовь Соболь сообщала о подаче заявления в ФАС, касающегося компаний Пригожина, в январе 2016 года. В августе того же года ФАС объявила, что заподозрила картельный сговор на торгах Минобороны.

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его бизнес занимается в том числе поставками продовольствия для российских властей. Бизнесмен познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал Путина и президента Франции Жака Ширака.