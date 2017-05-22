Президент США Дональд Трамп не имел в виду Израиль, когда говорил с российскими дипломатами о секретной информации об «Исламском государстве». Об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает AP.
«Я никогда не упоминал слово или название Израиль», – сказал Трамп.
По словам американского президента, это «очередная история», которую СМИ «неправильно поняли».
The New York Times в мае сообщила, что Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию об ИГИЛ, полученную от разведки Израиля.
По данным Reuters, Трамп рассказал о предотвращенном в США теракте «Исламского государства».
Как заявил сам Трамп, на встрече он поделился с Лавровым фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов, руководствуясь «гуманитарными соображениями». В правительстве Израиля данные The New York Times также отвергали.
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