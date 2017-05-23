Однажды (кстати, уже довольно давно) на портале, где бьются за славу и внимание самодеятельные поэты, дебютировал с несколькими произведениями один молодой автор. Юноша скромно просил оценок, и получил кучу уничижительных отзывов, а заодно добрую рекомендацию – следить за творчеством популярных сочинителей означенного портала и хоть чему-нибудь поучиться. Обидно, но бывает. А, впрочем, есть нюанс. Молодого автора выдумали злые люди, под видом его опусов опубликовали несколько довольно известных стихотворений Бориса Пастернака, но никто из критиков классика опознать не смог.

Это важная история и мы к ней еще вернемся. Да и как не вспомнить ее, читая отзывы политически озабоченных граждан на выступление в Госдуме в рамках парламентских чтений о проблемах молодежной политики популярного видеоблогера Саши Спилберг (в миру – Александры Балковской)? Вот, например, уважаемая пресс-секретарь одного видного госслужащего (нет, не премьер-министра) пишет: «Видеоблогер в Думе? С 5 млн подписчиков? О которой никто не слышал? А тот, кто приглашал ее, вообще знает о существовании ботов?» Кстати, я не пытаюсь издеваться над госпожой пресс-секретарем. Я поначалу испытал сходные эмоции.

Над чем смеемся

О Саше Спилберг знает, например, Владимир Мединский, министр культуры РФ. Он еще в апреле снялся в ее ролике, рассказал, что у Пушкина есть доходчивые, понятные школьникам произведения – «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин», что сам он дрался в школе, о чем жалеет, и удостоился лестной оценки. Великая Саша назвала министра «человеком, который круче всех разбирается в искусстве, литературе, и кино», и это, в общем, свидетельствует только о том, что Саша в перечисленных вещах разбирается слабо. Зато у нее действительно 5 миллионов подписчиков на Youtube и миллионные заработки. Зато она поет, объясняет, как правильно пригласить парня на свидание и как выбрать косметику. Рассказывает о собственных путешествиях, душевных драмах и непростой личной жизни. Теперь вот еще и депутатам рассказала, как правильно наказать видеоблогера Руслана Соколовского (никто не любит конкурентов, видеоблогеры тоже не любят), что думает о молодежной политике и о митингах против желтых кроссовок.