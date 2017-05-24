«Войны памятников» в бывших союзных республиках и странах Варшавского договора – привычное явление, к которому всегда с удовольствием подключается российская пропаганда. Достаточно вспомнить историю таллинского «Бронзового солдата», демонтаж памятника генералу Черняховскому польскими властями или снос многочисленных советских монументов во время украинской декоммунизации. Но не меньшие по накалу страстей войны разворачиваются и между соседями России. Как показывает скандал с памятником бойцам Украинской повстанческой армии (УПА) в польской деревне Хрушовицы, общее прошлое Польши и Украины вызывает еще более эмоциональную оценку.
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