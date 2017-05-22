Однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев опроверг наличие общих бизнес-структур с бизнесменом Геннадией Тимченко. Об этом сам Елисеев заявил РБК.

«Единственное, что меня смущает, это упоминание меня в контексте бизнес-проектов Геннадия Тимченко. Мы с ним бизнес-партнерами никогда не были. Тот факт, что мы пользуемся услугами одного и того же кипрского администратора Waidelotte, отнюдь не делает нас бизнес-партнерами»,- заявил Елисеев.

Информация о том, что Тимченко и Елисеев имеют общие бизнес-структуры, появилась 22 мая в газете «Ведомости». Газета писала, что Елисеев и Тимченко закупили по сниженной цене пансионаты, принадлежащие управделами президента (УДП), через кипрскую группу Waidelotte.

Заметка дополняется.