«Монополия» – едва ли не самая популярная настольная игра в мире. Только оригинальных версий (не считая аналогов), по данным конца 2000-х годов, было продано более 250 млн. Число игроков, по некоторым данным, превысило миллиард человек.

Долгое время считалось, что создателем игры был некий Чарльз Дарроу – безработный слесарь из Филадельфии. Это была почти идеальная история успеха – человек, едва сводивший концы с концами, создал продукт, который принес ему миллионы. Однако позднее выяснилось, что идея принадлежала не ему.

«Монополия» была запатентована в 1935 году. Ее прототипы появились за несколько десятилетий до этого. Их авторами были американские левые интеллектуалы. Замысел был совсем другим – создать инструмент для критики капиталистической системы, в частности – института собственности на землю.

Авторы прототипов едва ли рассчитывали, что помогут создать симулятор монополиста с мировой известностью. Но в итоге получилось именно так. Этой теме посвящена одна из глав книги «It’s All A Game» эксперта по настольным играм Тристана Донована, которая выйдет в конце мая. Отрывок из нее опубликовало издание Vice.