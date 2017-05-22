Министерство образования и науки ограничило доступ к заседаниям Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разосланный членам комиссии.

Сообщается, что теперь сессии смогут посещать ученые соответствующей специализации. При этом в документе также прописан пофамильно список ученых, которые могут посещать те или иные научно-отраслевые сессии.

«В заседаниях научно-отраслевых сессий президиума ВАК могут принимать участие члены профильной научно-отраслевой сессии в соответствии с распределением членов президиума ВАК, принимающих участие в заседаниях по научно-отраслевым сессиям, утвержденным министром образования и науки Российской Федерации. Присутствие иных лиц на заседании президиума ВАК не предусмотрено», – заявил главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер.

Член ВАК и сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд и главный научный сотрудник математического института им. В.А. Стеклова Виктор Васильев считают, что подобное ограничение направлено против некоторых экспертов, «надоевших» руководству ВАК, а именно, против них самих.

Ранее 16 мая Минобрнауки запретило доступ непрофильных экспертов к оценке диссертаций. Позднее в пресс-службе уточнили, что посещение будет организовано «по приглашениям».

В начале апреля в Минюсте дали отрицательный отзыв на предлагаемые Минобрнауки изменения, отметив, что такой подход «может повлечь излишнюю за​крытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски». Тогда же Гельфанд предположил, что поправка министерства может быть направлена против него и других активных членов ВАК, участвующих в заседаниях «чужих» секций при рассмотрении диссертаций.