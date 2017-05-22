Министерство образования и науки ограничило доступ к заседаниям Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, разосланный членам комиссии.
Сообщается, что теперь сессии смогут посещать ученые соответствующей специализации. При этом в документе также прописан пофамильно список ученых, которые могут посещать те или иные научно-отраслевые сессии.
«В заседаниях научно-отраслевых сессий президиума ВАК могут принимать участие члены профильной научно-отраслевой сессии в соответствии с распределением членов президиума ВАК, принимающих участие в заседаниях по научно-отраслевым сессиям, утвержденным министром образования и науки Российской Федерации. Присутствие иных лиц на заседании президиума ВАК не предусмотрено», – заявил главный ученый секретарь ВАК Николай Аристер.
Член ВАК и сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд и главный научный сотрудник математического института им. В.А. Стеклова Виктор Васильев считают, что подобное ограничение направлено против некоторых экспертов, «надоевших» руководству ВАК, а именно, против них самих.
Ранее 16 мая Минобрнауки запретило доступ непрофильных экспертов к оценке диссертаций. Позднее в пресс-службе уточнили, что посещение будет организовано «по приглашениям».
В начале апреля в Минюсте дали отрицательный отзыв на предлагаемые Минобрнауки изменения, отметив, что такой подход «может повлечь излишнюю закрытость заседаний и, как следствие, коррупционные риски». Тогда же Гельфанд предположил, что поправка министерства может быть направлена против него и других активных членов ВАК, участвующих в заседаниях «чужих» секций при рассмотрении диссертаций.
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