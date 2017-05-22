Бывший владелец агрохолдинга «Акашево» Николай Криваш, обвиняемый в даче взятки экс-губернатору Марий Эл Леониду Маркелову, объявлен в междунарожный розыск, передает «Интерфакс».

По словам следователя, Криваша объявили в розыск после того, как он скрылся от предварительного следствия.

При этом адвокат Игорь Трунов отметил, что Криваш находится в больнице Израиля. Там он проходит реабилитацию после операции.

По версии следствия, Маркелов получил взятку от Криваша через главу телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову за «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

Маркелову был арестован 14 апреля на срок до 12 июня. 20 апреля Кривашу предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере.