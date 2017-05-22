Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщается в пресс-релизе Moody's.
Прогноз по рейтингу – рост ВВП на 1,5% в год.
«В прошлом году российская экономика вышла на траекторию восстановления. В 2017 году она начала набирать обороты», – заявил старший вице-президент Moody's, а также соавтор отчета Кристин Линдоу. «Несмотря на значительное негативное влияние ценового шока на газ и нефть с середины 2014 года, показатели фискальной и долговой нагрузки в России выглядят благоприятными по сравнению с рейтинговыми аналогами», – отметил Линдоу.
В релизе также отмечается, что потенциальному росту экономики России может помешать фактор старения населения, если при этом будут отсутствовать фундаментальные структурные реформы.
В 2016 году Moody's опубликовало отчет, согласно которому в России ухудшился прогноз по ВВП на 2,5%. Тогда же и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по ВВП России. Сообщалось, что это было связано с низкими ценами на нефть, которые сокращали корпоративные прибыли и вызывали проциклические ужесточения бюджетной политики. В то же время высокие процентные ставки и сокращающаяся реальная зарплата «давили» на потребление.
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