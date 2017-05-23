Чеченским беженцам, которые переселились в Германию, в начале мая поступили угрозы от неизвестного. Об этом 22 мая пишет «Медуза» со ссылкой на видеозапись.

Сообщается, что запись была разослана по WhatsApp мессенджеру. На ней человек в маске с пистолетом в руках угрожает «поправить» женщин и мужчин, «выбравших неверный путь».

«Здесь, в Европе, некоторые чеченские женщины и мужчины, похожие на женщин, творят ужасные вещи. Это и вы знаете, и я знаю, все знают», – заявил неизвестный на видео.

Человек на видеозаписи отметил, что он обращается к тем женщинам, которые утратили свою «национальную идентичность, заигрывают с мужчинами другой национальности, выходят за них замуж».

«Медуза» отмечает, что на видео был снят член берлинской группы, которая насчитывает 100 человек. Сама группа возглавляется людьми из окружения первого президента Чечни Джохара Дудаева. По данным издания, за последние недели были избиты как минимум две чеченки.

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По данным издания, «приговор» может достичь чеченцев по многих причинам: общение с мужчинами другой национальности, курение, употребление алкоголя, посещение кальянной, дискотеки, а также бассейна. При этом собеседники «Медузы» отмечают, что за границей нравы в диаспоре соблюдается гораздо строже, чем в самой Чечне.

Согласно газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, на которую ссылается Deutsche Welle, за последние пять лет в Германию переселилось около 36 тысяч чеченцев. Большая часть из них живет в Берлине и Бранденбурге.