На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошли два возможных взрыва. Об этом пишет «Би-би-си».

Полиция сообщает у себя в твиттере о нескольких погибших и пострадавших.

Предполагаемые взрывы произошли на концерте американской певицы Арианы Гранде. Полиция попросила всех держаться подальше от стадиона.

https://twitter.com/hannawwh/status/866775833553379328

По данным британской полиции, стадион, на котором проходил концерт, вмещает в себя 21 тысячу человек. Сотрудники полиция расценивают случившееся как серьезный инцидент.

После взрыва было приостановлено движение поездов в сторону вокзала Manchester Victoria, а также – в противоположную сторону.

Заметка дополняется.