На стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошли два возможных взрыва. Об этом пишет «Би-би-си».
Полиция сообщает у себя в твиттере о нескольких погибших и пострадавших.
Предполагаемые взрывы произошли на концерте американской певицы Арианы Гранде. Полиция попросила всех держаться подальше от стадиона.
https://twitter.com/hannawwh/status/866775833553379328
По данным британской полиции, стадион, на котором проходил концерт, вмещает в себя 21 тысячу человек. Сотрудники полиция расценивают случившееся как серьезный инцидент.
После взрыва было приостановлено движение поездов в сторону вокзала Manchester Victoria, а также – в противоположную сторону.
Заметка дополняется.
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