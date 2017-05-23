Как минимум 20 человек погибло во время двух возможных взрывов на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Также сообщается о сотне пострадавших.

Два предположительных взрыва произошли в Манчестере 23 мая на концерте американской певицы Арианы Гранде. Сообщалось, что сама певица никак не пострадала.

Полиция пока никак не прокомментировала информацию о количестве жертв, заявив лишь «о нескольких погибших и пострадавших».

Сразу же после взрывов было приостановлено движение поездов в сторону вокзала Manchester Victoria и от него.

Сейчас на стадионе работают саперы.

Заметка дополняется.