Как минимум 20 человек погибло во время двух возможных взрывов на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Об этом пишет NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Также сообщается о сотне пострадавших.
Два предположительных взрыва произошли в Манчестере 23 мая на концерте американской певицы Арианы Гранде. Сообщалось, что сама певица никак не пострадала.
Полиция пока никак не прокомментировала информацию о количестве жертв, заявив лишь «о нескольких погибших и пострадавших».
Сразу же после взрывов было приостановлено движение поездов в сторону вокзала Manchester Victoria и от него.
Сейчас на стадионе работают саперы.
Заметка дополняется.
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