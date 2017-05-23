Взрывы в Манчестере на стадионе «Манчестер Арена» мог совершить террорист-смертник. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

Полиция сейчас прорабатывает версию террористического акта.

По последним официальным данным, во время взрывов в Великобритании погибли 19 человек. Еще около 50 раненных.

Ранее NBC писало о сотне пострадавших.

Взрывы произошли в Манчестере в 22.35 по местному времени (00.35 по Москве). СМИ писали о двух взрывах, но полиция пока не подтвердила данную информацию.

Сообщалось, что два громких «хлопка» произошли по окончанию концерта американской певицы Арианы Гранде, когда люди уже покидали зал. Сообщалось, что сама певица никак не пострадала.