Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» гендиректору компании Олегу Никанову. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансового директора ИД «Провинция» Марину Минину.

Отмечается, что Ксения Сокольская, которая представляет интересы Блаватника, вышла из «Провинции» и связанных с ним нескольких десятков юридических лиц еще в ноябре. Вместо нее единоличным собственником всех этих компаний стал Никанов.

Минина уточнила, что проведенная сделка была «денежной», не уточнив при этом ее размеров.

Издательский дом занимается выпуском 27 региональных еженедельных газет, в том числе, «Пульс Поволжья», «Тамбовский меридиан», «Саратовский Арбат». Блаватник владел «Провинцией» с 2010 года, выкупив его у Бориса Гиллера. Уже тогда перед ИД стояла задолженность в $20 млн.

Руководитель крупной издательской компании рассказал газете, что актив мог быть продан за символическую сумму.

Сам Блаватник помимо печатного дела владеет холдингом Access Industries. Туда входят звукозаписывающая компания Warner Music и крупный производитель полипропилена LyondellBasell. Приобретение газетного дела он совершил впервые, раньше он инвестировал в кино- и телекомпании.