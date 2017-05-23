Поздним вечером 23 мая на стадионе «Манчестер Арена» произошел взрыв. В этот момент на стадионе, который вмещает 21 тысячу человек, заканчивался концерт американской певицы Арианы Гранде. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 59 пострадавших были доставлены в шесть больниц Манчестера. NBC News сообщил о сотне пострадавших, ссылаясь на данные полиции. Сама певица не пострадала. Более точной информации о жертвах пока нет.

Есть ли среди пострадавших россияне – неизвестно. Посольство России в Лондоне пока не получало никакой информации по этому поводу. У себя в фейсбуке посольство призвало всех россиян отметить в социальных сетях, что они в безопасности.

Взрыв произошел в 22:35 по местному времени (00:35 мск). Изначально СМИ со ссылкой на показания очевидцев сообщали о двух взрывах, но полиция пока подтвердила только один. Сообщалось также, что взрыв или взрывы произошли уже после окончания концерта, когда люди начали покидать концертный зал. По данным транспортной полиции, взрыв произошел в фойе стадиона. Сколько людей было на концерте, – не сообщается. Но речь идет примерно о десятке тысяч человек, большая часть которых – молодежь. Списка с именами погибших еще нет.

Ответственность не взяла на себя ни одна из группировок, передает мониторинговая группа SITE. Проект уточняет, что сторонники ИГИЛ в соцсетях приветствовали теракт. Кроме того, в поддерживающих «Исламское государство» аккаунтах распространилось «подозрительное», как пишет SITE, видео предполагаемого смертника.

Энди Хоули, который приехал к стадиону, чтобы забрать после концерта дочь и жену, рассказал «Би-би-си» о моменте взрыва:

«Я ждал открытия первых дверей. Пока я ждал, произошел взрыв, и он отбросил меня на 30 футов до следующих дверей. Когда я поднялся и посмотрел вокруг, там было около 30 человек, разбросанных повсюду. Некоторые из них выглядели мертвыми, хотя, возможно, они были только без сознания, но жертв было много».

Британец Адам Мерфи, который убежден, что бомба взорвалась под сидениями:

«Без преувеличения концерт закончился только секунду назад. Огни только загорелись. [Взрыв] потряс пространство, в которой мы находились. Каждый начал кричать. Я никогда не бегал так быстро в моей жизни. Пахло так, как от пожара. Я никогда не чувствовал ничего подобного, даже снаружи, все, что вы могли почувствовать, это гарь».

Источник CBS News сообщил, что взрывное устройство начинили гвоздями. Полиция отрабатывает версию теракта. В стране ввели второй уровень террористической угрозы, предполагающий возможность нападения боевиков.

Железнодорожная компания National Rail сразу же после взрыва приостановила движение поездов в сторону вокзала Manchester Victoria, и в противоположную от него сторону. Именно к этой станции примыкает стадион.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже выступила по этому поводу, заявив, что считает произошедшее «ужасающим террористическим актом». Кроме того, в связи со взрывами она пообещала приостановить парламентскую избирательную кампанию. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании были назначены на 8 июня. 23 мая Мэй проведет экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

Сразу же после взрывов в твиттере запустили несколько хештегов. По хештегу #MissingManchester пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми родственники не могут связаться. Тег #RoomForManchester распространили жители Манчестера, а также гостиницы, находящиеся недалеко от стадиона, которые готовы приютить тех, кто не может попасть домой. По другому хештегу – @GiveBloodNHS – жители предлагают сдавать кровь.