Глава «Группы Ист Инвест» Илья Гаврилов, который продал Алишеру Усманову 12 гектаров на рублевке, рассказал РБК об условиях сделки.

«Ист Инвест», напоминает издание, планировала вместе с главой фонда «Дар» и однокурсником Дмитрия Медведева Ильей Елисеевым построить на Рублевке недвижимость. По словам Гаврилова, на этой земле он и Елисеев планировали реализовать девелоперский проект и заработать на нем «минимум $80 млн».

«Алишер Усманов хотел расширить свою резиденцию и обратился ко мне с предложением продать участок в 12 гектаров, граничащий с ним. Я говорю: я не могу его продать, потому что я его осваиваю, у меня есть договоренность с “Соцгоспроектом” Ильи Елисеева. К этому времени мы уже два года занимались этим проектом, они (“Соцгоспроект”) мне намеревались дать финансирование, я за свой счет сделал подготовительные работы, провел газ и так далее», – рассказал Гаврилов.

Он, по его словам, поставил Усманову условие – решить вопрос с Елисеевым, чтобы он отказался от проекта. Как сказа Гаврилов, Усманов договорился с «Соцгоспроектом» о «хорошей» компенсации, размер которой, по словам бизнесмена, он не стал выяснять. Затем землю продали Усманову.

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в марте опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. По данным ФБК, российский премьер через подконтрольные ему фонды, в том числе «Дар», владеет недвижимостью, яхтами и виноградниками. В расследовании также упоминалась «подаренная» Усмановым фонду Елисеева земля с усадьбой в Знаменском, в обмен на которую Усманов получил 12 гектаров на Рублевке.

Усманов и Елисеев неоднократно объясняли схему, по которой прошла сделка. Миллиардер после расследования подал на Навального в суд. Иск начнут рассматривать по существу 30 июня.