Президент США Дональд Трамп нанимает адвокатов для дела о предполагаемых связях с Россией. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным газеты, Трамп лично занимается поиском юристов. Как пишет издание, вероятно, команду возглавит Марк Казовитц. Он представлял интересы Трампа, когда тот занимался бизнесом.

В Белом доме не ответили на запрос WP, каким образом Трамп заплатит за работу адвокатов. Издание уточняет, что такие расходы не могут быть оплачены из федерального бюджета.

Reuters в начале 2016 года сообщило о контактах людей из окружения Трампа с Россией. затем стало известно, что спецслужбы США проводили расследование о возможных связях с Москвой троих советников американского президента.

ФБР и Конгресс продолжают несколько расследований о связях окружения Трампа с Россией, напоминает WP.