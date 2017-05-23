Президент США Дональд Трамп нанимает адвокатов для дела о предполагаемых связях с Россией. Об этом пишет The Washington Post (WP).
По данным газеты, Трамп лично занимается поиском юристов. Как пишет издание, вероятно, команду возглавит Марк Казовитц. Он представлял интересы Трампа, когда тот занимался бизнесом.
В Белом доме не ответили на запрос WP, каким образом Трамп заплатит за работу адвокатов. Издание уточняет, что такие расходы не могут быть оплачены из федерального бюджета.
Reuters в начале 2016 года сообщило о контактах людей из окружения Трампа с Россией. затем стало известно, что спецслужбы США проводили расследование о возможных связях с Москвой троих советников американского президента.
ФБР и Конгресс продолжают несколько расследований о связях окружения Трампа с Россией, напоминает WP.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.