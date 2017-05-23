Число жертв взрыва в Манчестере выросло до 22 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Среди погибших есть дети. По данным властей, предполагаемый смертник также погиб. Входит ли он в число указанных 22 человек, не уточняется. Пострадали, по последним данным, 59 человек, передает AP.
https://twitter.com/BBCBreaking/status/866904987892428800
В полиции уточнили, что устройство, которое взорвалось на стадионе во время концерта, возможный террорист принес с собой. Власти подтвердили версию теракта, уточняет BBC News.
О взрыве на стадионе «Манчестер Арена» стало известно в ночь на 23 мая. Сообщалось о 19 погибших. Полиция рассматривает теракт как основную версию. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования британскому премьеру Терезе Мэй в связи со взрывом, сообщает пресс-служба Кремля. Путин осудил «циничное, бесчеловечное преступление».
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