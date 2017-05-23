Минюст заявил, что госорганы могут проводить митинги без предварительного уведомления согласно федеральному закону о митингах. Об этом говорится в ответе замдиректора департамента конституционного законодательства ведомства Юлии Манаховой на запрос юриста Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Алексея Чумакова. Текст письма есть в распоряжении РБК.

По словам Манаховой, в законе о митингах отмечается, что организатором публичного мероприятия могут выступать отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. О государственных и муниципальных органах в законе ничего не сказано, соответственно его положения на чиновников не распространяются, отметила она. При этом в ответе подчеркивается, что мнение Минюста не может рассматриваться как официальное доказательство в суде.

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3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 15 человек, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова. Через два дня Московские профсоюзы подали заявку на проведение акции против терроризма, в этот же день прошло совещание, на котором власти согласовали мероприятие.

В мэрии поясняли, что акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге «неполитическая», она не подпадает под действие закона о митингах, поэтому ее согласовали за короткий срок.

Акции против терроризма прошли 6 и 8 апреля в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах.