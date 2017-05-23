К режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли с обыском. Об этом сообщает журналист Ольга Романова.

https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/posts/1561235343910700

В связи с чем идет обыск, не уточняется. Журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа пишет, что Серебренников не отвечает на звонки.

Заметка дополняется.