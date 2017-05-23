К режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову пришли с обыском. Об этом сообщает журналист Ольга Романова.
https://www.facebook.com/Ooo.Romanova/posts/1561235343910700
В связи с чем идет обыск, не уточняется. Журналист «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа пишет, что Серебренников не отвечает на звонки.
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.