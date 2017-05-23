ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв на стадионе «Манчестер Арена». Об этом сообщает AP.

Взрыв произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, пострадали больше 50.

Полиция сразу начала рассматривать версию теракта, по ее данным, взрыв устроил один человек, он принес взрывное устройство с собой. Предполагаемый террорист также погиб.

«Исламское государство» после теракта приветствовало его, сторонники группировки также распространили в соцсетях видео, где запечатлен якобы устроивший взрыв в Манчестере смертник.

Заметка дополняется.