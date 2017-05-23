В 2002 году с карты Луны исчез кратер Эппингер. Его назвали в честь классика медицинской науки, немецкого профессора Ганса Эппингера, которого приглашали в Москву лечить Сталина (в 1936-м) и в Бухарест к румынской королеве Марии Александре Виктории. Еще через 30 лет после его смерти премию имени Эппингера – 5000 долларов – присуждали лучшим исследователям болезней печени и почек. Пока кто-то не обратил внимание на один из эпизодов биографии профессора: по крайней мере один из своих экспериментов он проводил в лагере Дахау над группой цыган.

В ходе этого эксперимента 90 человек много дней подряд не получали никакой пресной воды – только морскую. Выжившие очевидцы рассказывали, что подопытные в поисках влаги вылизывали пол барака, потому что смерть от обезвоживания была небыстрой и занимала от 6 до 12 суток. Только в 80-е это обстоятельство привлекло к себе достаточно внимания, чтобы премию в конце концов упразднили, а самого Эппингера стали вспоминать реже, но до переименования кратера дело дошло в начале нулевых. Примерно тогда же, в 2001-м, немецкое Общество Макса Планка – аналог российской Академии наук – впервые официально принесло извинения жертвам медицинских экспериментов времен Гитлера.

А несколько лет назад выяснилось, что у нацистской медицины до сих пор есть осязаемые следы – и они гораздо ближе Луны. В июне Германия запускает трехлетний научный проект ценой в 1,5 млн евро – расследование того, как в анатомических коллекциях лучших медицинских научных центров оказались биоматериалы, которые нацисты брали у казненных и убитых в рамках «программы эвтаназии» в 1930-е и 1940-е.