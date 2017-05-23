Глава российского оператора Tele2 Сергей Эмдин назвал тарифы с безлимитным доступом в интернет «наркотиком, разрушающим сеть». Его слова приводит RNS.

«Эта история с безлимитами, в моем понимании, это такой некий наркотик – то есть сегодня он дает тебе кэш, но разрушает твою сеть», – сказал он.

По словам Эмдина, абоненты таких тарифов потребляют больше всех трафика. При этом их доля в 2016 году «в разгар безлимита» составляла от 1 до 4%.

«То есть фактически вся отрасль положила себя на заклание очень маленькой группе очень специфичных пользователей. Такая вакханалия долго не могла продолжаться, слава Богу, и отрезвление произошло очень быстро», – отметил глава Tele2.

Он подчеркнул, что безлимитные тарифы могут существовать, «но не за 300 рублей».