В деле, обыски по которому идут в «Гоголь-центре», фигурирует растрата «многих миллионов долларов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, ущерб по эпизоду, связанному с «Гоголь-центром», оценивается в $35 млн.

Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников проходит по делу свидетелем, рассказал собеседник агентства. Адвокат режиссера сообщил, что он не имеет статуса обвиняемого или подозреваемого.

Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее собеседник ТАСС рассказал, что обыски в театре и в доме режиссера проводятся Следственным комитетом. Корреспондент «Интерфакса» сообщил, что у служебного входа театра стоят люди в форме с нашивками «ФСБ». Как пишет «Интерфакс», дело завели по факту хищений неустановленными чиновниками из департамента культуры Москвы.

Обыск у Кирилла Серебренникова начался примерно в 10:00 по московскому времени. Позднее ОМОН пришел в «Гоголь-центр».