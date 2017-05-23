Обыск у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходят по делу о хищении бюджетных средств в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК.
Заметка дополняется.
Обыск у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проходят по делу о хищении бюджетных средств в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СК.
Заметка дополняется.
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