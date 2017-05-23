Очевидец в Манчестере слышал громкий хлопок (big bang) около торгового центра. Об этом сообщает Reuters.
Торговый центр эвакуируют. В полиции сообщили, что расследуют инцидент в торговом центре.
По данным AP, одного человека задержали. Как пишет «Би-би-си», люди побежали, когда полиция сообщила им об эвакуации.
https://twitter.com/DanJohnsonNews/status/866963495639814145
Позднее собеседник Reuters заявил, что торговый центр открывают вновь. Как сообщила полиция Манчестера, был задержан один человек, нет точных данных, может ли он быть причастен ко взрыву на стадионе.
В ночь на 23 мая на стадионе «Манчестер Арена» произошел взрыв. 22 человека погибли, среди них есть дети. Основная версия произошедшего – теракт, однако ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.
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