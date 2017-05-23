Полиция задержала 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту на стадионе в Манчестере. Об этом сообщается в твиттере манчестерской полиции.

Ранее полиция эвакуировала торговый центр Arndale в пригороде Манчестера. Там также задержали мужчину, но сообщается, что он не связан с расследованием по делу о теракте.

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В ночь на 23 мая на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта Арианы Гранде произошел взрыв. Погибли 22 человека, среди них есть дети. Полиция считает основной версией произошедшего теракт. Ответственность за взрыв на себя не взяла ни одна террористическая группировка.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя взрыв, заявила, что полиция установила личность взорвавшегося террориста.