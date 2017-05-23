У президента России Владимира Путина нет планов и «раздумий» о предвыборной кампании. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа: вы видите график президента. Соответственно нет таких раздумий и нет таких планов», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности участия Путина в выборах в качестве самовыдвиженца.

15 мая Путина спросили, не пришло ли время озвучить решение об участии в выборах. «Нет», – сказал президент.

Как рассказали собеседники РБК в феврале, «все понимают», что Путин пойдет на президентские выборы и это будет его последний срок. При этом он должен набрать максимальное число голосов. Самый высокий результат у него был на выборах в 2004 году – 71,3%. Как минимум, число голосов за Путина на выборах должно превысить отметку 2012 года (63,6%), якобы сообщили чиновникам в Кремле.

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Выборы президента России пройдут в 2018 году. О своем выдвижении уже сообщили оппозиционер Алексей Навальный и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. ЛДПР планирует объявить о выдвижении своего кандидата в декабре 2017 года.