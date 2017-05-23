Правительство предложило предоставлять компенсацию собственникам нежилых помещений в попавших под снос хрущевках только деньгами. Об этом сказано в поправках правительства к федеральному законопроекту о сносе пятиэтажек, которые изучили «Ведомости».

В законе о гарантиях собственникам попавших под снос домов, который приняла Московская городская дума, владельцам нежилых помещений предлагалось выбрать между возмещением стоимости и равнозначной площадью в новом доме.

Кабинет министров также предложил убрать пункт о включении в программу сноса нежилых объектов.

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Второе чтение законопроекта предварительно запланировано на 9 июня. Принятие поправок закончится 3 июня, передает «Интерфакс».

Согласно опросу ВЦИОМ, 37% москвичей уверены, что основная цель программы по сносу малоэтажного жилья в Москве – отмывание денег. 33% опрошенных заявили, что цель программы – улучшение жилищных условий горожан. Первый вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заверил, что в программе нет «места для коррупции».