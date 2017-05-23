Взрыв на «Манчестер Арене» устроил 23-летний смертник Салман Абеди. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, он был в поле зрения британских спецслужб.

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Ранее ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство». «Один из солдат Халифата смог заложить взрывное устройство в Манчестере», – сказано в заявлении ИГИЛ.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс отметил, что «Исламское государство» берет на себя ответственность почти за любую атаку, передает Reuters. Спецслужбы США сейчас не могут подтвердить связь между террористом и ИГИЛ.

Днем 23 мая полиция задержала 23-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву.

Взрыв произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, в том числе дети. Пострадали более 50 человек. По данным полиции, террорист принес взрывное устройство с собой и взорвал его в холле после завершения концерта. Предполагаемый террорист также погиб.