Группа бывших миноритариев ЮКОСа подала в суд Нидерландов иск против бывших иностранных топ-менеджеров компании. Об этом сообщает РБК.

Иск подан в том числе к гражданам США Стивену Тиди и Дэвиду Годфри и другим директорам голландского траста Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings (SAFPH). На момент ликвидации ЮКОСа они владели 10% акций компании.

SAFPH создали в 2005 году при банкротстве ЮКОСа для защиты его иностранных активов, сейчас траст контролирует сотни миллионов долларов, пишет РБК. Как уточняет издание, иностранные менеджеры обещали, что эти активы будут распределены между акционерами и кредиторами компании.

В ноябре 2015 года SAFPH начал распределять эти деньги по схеме, против которой выступили миноритарии. По их мнению, план предполагает непропорциональное и значит несправедливое распределение.

Миноритарии потребовали раскрыть информацию о деятельности SAFPH. Личность истцов не раскрывается, уточняет РБК.