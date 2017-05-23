Владимир Путин едет в Париж – одна из самых значимых внешнеполитических новостей 2017 года. 29 мая российский лидер должен встретиться с Эммануэлем Макроном, и это будет первым приемом иностранного гостя во Франции после президентских выборов. Вне геополитического контекста эта новость казалась бы рутиной. Однако сам факт приглашения Путина во Францию сенсационен: на протяжении последних месяцев Россия всеми своими силами давала понять, что Макрон – нежелательный и дискомфортный для нее президент.
Вопреки этому именно новый хозяин Елисейского дворца инициировал визит. Что это: жест примирения или новая хитрая тактика Парижа, и что все это значит для будущих российско-французских отношений?
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