Миру необходимо придумать новые способы захоронения. Традиционные места на кладбищах дороги и требуют слишком много места – с его нехваткой столкнулись в США, Великобритании, Австралии, Китае, России и во многих других странах. По всему миру работают лаборатории, которые переосмысливают идею захоронений. Хотя дело не только в экономике процесса. Ученые говорят, что наступает эпоха позитивного отношения к смерти – чтобы жить полной жизнью, людям необходимо научиться открыто говорить о смерти. Часто концепты кладбищ будущего предполагают, что тело умершего становится частью природы, благодаря чему продолжает жить. Republic изучил, как современные исследователи видят похороны будущего.

Луч света

В мире ежегодно умирают около 55 млн человек. Это больше трети населения России и почти равно населению Великобритании. Как прощаться с умершими, чтобы родственники смогли отдать дань памяти и чтобы процесс отвечал требованиям современного мира? Ответ на этот вопрос ищут в Центре смерти и общества Университета Бата (Великобритания), организовавшем конкурс Future Cemetery. В 2016 году его выиграли представители DeathLab Колумбийского университета. Призом стали 5000 фунтов и возможность сделать прототип проекта на кладбище Аrnos Vale. Оно создано 170 лет назад, но исследователи до сих пор называют его новаторским: там всегда открыты экспериментам.