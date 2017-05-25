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Безвизовый режим со странами ЕС – вожделенная ценность для жителей большинства стран, обретших независимость на обломках СССР. С 2014 года он стал реальностью для граждан Молдавии, с 2017-го – Грузии и Украины. Но мало кто из них по-настоящему понимает суть произошедшего: доля жителей, имеющих право на безвизовое посещение стран ЕС, ограничена, а влияние либерализации визовых порядков на жизнь этих стран весьма избирательно.