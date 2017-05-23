Уголовное дело, по которому 23 мая прошел обыск в «Гоголь-центре», возбудили после жалобы активистов «Искусства без границ» на мат, «пропаганду аморального поведения и порнографию». Об этом «Медузе» рассказал источник в Министерстве культуры России.

По жалобе активистов в 2015 году провели прокурорскую проверку, что стало непосредственной причиной возбуждения дела.

Директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала «Открытой России», что по делу о хищениях проводится 17 допросов. В том числе следователи допрашивают директора «Седьмой студии» Анну Шалашову.

Ранее соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова у «Гоголь-центра» зачитала обращение в поддержку театра, подписанное деятелями культуры.

«Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра “Гоголь-центр”, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру», – заявила она (цитата по «Дождю»).

Обыск в «Гоголь-центре» и у художественного руководителя театра Кирилла Серебряникова начался утром 23 мая. Обыски проходили по делу о хищении 200 млн рублей.

Обыски в театре завершились примерно в 17:00, а Серебренникова увезли на допрос. Он заявил, что ему неизвестна причина обыска. «Я в полном шоке и недоумении», – сказал он.

В Минкультуры сообщили, что с 2011 по 2014 годы ведомство ежегодно выделяло средства «Седьмой студии» на проект «Платформа», передает «Интерфакс». Финансирование за четыре года составило 216,5 млн рублей.

Собеседник «Медузы» в Минкульте рассказал, что у студии «возникли проблемы с предоставлением первичной [бухгалтерской] документации, подтверждающие факт выполнения работ».

По версии следствия, деньги похитили «неустановленные лица из числа руководителей “Седьмой студии” с 2011 по 2014 годы». Студию основал Кирилл Серебренников в 2011 году. При этом его адвокат сообщал, что он не проходит по делу ни подозреваемым ни обвиняемым. По данным «Интерфакса», Серебренников – свидетель по делу.

Обыски также прошли у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и на «Винзаводе». В администрации центра, однако, опровергли информацию об обыске.