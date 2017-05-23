Главу Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина оштрафовали на 30 тысяч рублей за неповиновение полиции и нарушение правил митинга. Об этом сообщает «Новая газета».
Бажутина, который координирует забастовку водителей фур, и еще 11 дальнобойщиков задержали 21 мая в Подмосковье.
Восьмерых из задержанных суд оштрафовал на 10,5 тысячи рублей по тем же статьям, добавляет НГ.
В акции 21 мая участвовали водители из Рязани, Саратова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Дагестана. Всероссийская забастовка дальнобойщиков началась в марте. Водители выступают против системы «Платон», через которую собирается плата за проезд по федеральным трассам.
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