Жительница района Перово подала иск к властям Москвы из-за столичного закона о сносе пятиэтажек. Об этом в фейсбуке написал бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Этот иск стал первым, поданным из-за московского закона о реновации. Как рассказал Гудков со ссылкой на адвоката Алису Образцову, жительница Перово указывает, что закон нарушает статью 35 Конституции России («Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»).

В иске также раскритиковано положение, согласно которому решение о сносе дома должно приниматься на общем собрании собственников. Заявитель отметил, что такая возможность не предусмотрена в Жилищном кодексе.

«Так что в итоге закон, принятый Мосгордумой, должен быть признан незаконным, а она сама должна “устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод”. То есть закон – отменить», – указывает депутат.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила РБК, что соответствующий иск пока не зарегистрирован.

@widget type=post-embed id=82970

Ранее Московская городская дума приняла закон о гарантиях гражданам, чьи дома попадут под снос. Закон закрепляет право жителей пятиэтажек получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Принять решение о включении своего дома в программу реновации москвичи должны до 15 июня.

По данным опроса ВЦИОМ, 37% москвичей сочили, что основная цель программы по сносу пятиэтажек– «отмывание денег, заработок».