Художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова отпустили после допроса в качестве свидетеля по делу о хищении государственных средств. Об этом сообщает «Интерфакс».

По этому же делу допросили директора Российского молодежного театра Софью Апфельбаум. Она покинула здание СК, отказавшись от комментариев.

Ранее в театре и в квартире Серебренникова прошли обыски. Режиссер заявил, что ему не известна причина обысков. Первый заместитель художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексей Кабешев добавил РБК, что следственные действия «не имеют никакого отношения» в театру.

Как пояснили в СК, обыски были связаны с делом о хищении бюджетных средств в 2011–2014 годах. Речь идет о 216,5 млн рублей, выделенных некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства».

По версии следователей, деньги похитили «неустановленные лица» из руководства «Седьмой студии», основанной Серебренниковым в 2011 году. Как указал «Коммерсантъ», учреждение получило как минимум четыре госконтракта: один в 2011 году и три в 2013 году.

Источник в Министерстве культуры России рассказал «Медузе», что дело возбудили из-за жалобы активистов «Искусства без границ» на мат, «пропаганду аморального поведения и порнографию». По его словам, по жалобе активистов в 2015 году провели прокурорскую проверку, после чего возбудили дело.

В поддержку «Гоголь-центра» и его художественного руководителя деятели культуры написали письмо, в котором отметили: «Мы, коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра “Гоголь-центр”, потрясены сегодняшними событиями. Кирилл Серебренников – один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обыски, заявил, что «речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств, никакой политики, творчества – ничего там нет».

Заметка дополняется.