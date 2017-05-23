Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил снижение ипотечной ставки до 6–7%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно снижаться. Мы должны выйти на кредитную ставку в размере 6–7% по всей стране. Считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», – сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что «это, конечно, в большей степени вопрос банковский».

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В феврале правительство отказалось продлевать программу, в рамках которой государство оказывает поддержку ипотечному кредитованию. По подсчетам аналитиков банка «ДельтаКредит», для оформления ипотечного кредита российская семья должна зарабатывать в среднем 54 тысячи рублей в месяц.

Ранее «Столыпинский клуб», которым руководит председатель Партии роста Борис Титов, предложил в течение пяти лет вложить в российскую экономику 7,5 трлн рублей. В частности, по мнению экспертов, правительству необходимо направлять средства на развитие ипотеки под 5% в год.