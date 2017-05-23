«Российские железные дороги» отказываются согласовывать большую часть заявок на перевозку грузов в Латвию. Об этом источники в отрасли рассказали Reuters.

По информации агентства, часть заявок госмонополия начала отклонять в апреле, но «самый большой процент отказов» зафиксирован в мае. Причину отказа РЖД либо не называют, либо информируют заказчиков о проведении летних путевых работ.

Источник Reuters назвал действия РЖД ответной мерой на отказ Латвии поддерживать строительство «Северного потока-2».

«Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько такая ситуация продлится и что с этим делать», – сказал собеседник агентства.

Представитель госмонополии заявил, что компания не вводила ограничений на перевозки. При этом в РЖД подчеркнули, что «нужно рассматривать каждый конкретный случай отказа в согласовании».

«Северный поток–2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря и предполагает транспортировку 55 млрд кубометров газа в год по двум веткам.