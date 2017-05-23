ООО «РН-Аэрокрафт», входящее в группу «Роснефти», отказалась от закупки предметов интерьера после критики со стороны Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Это следует из протокола на сайте «Роснефти», сообщает «Интерфакс».

Общая сумма закупок составляла 4,75 млн рублей с учетом НДС. В частности, ФБК обратил внимание на рюмки для водки стоимостью 11 тысяч рублей за штуку, салфетницы по 32 тысячи рублей, щипцы для сахара по 29 тысяч рублей, вилки по 11 тысяч рублей и бежевый плед за 124 тысячи рублей.

Отмечается, что поставки должно было осуществлять ООО «РДА», с которым закупочная комиссия ООО «РН-Аэрокрафт» провела переговоры о снижении цен. Поставщик отказался снижать цены, поэтому структура «Роснефти» не стала продолжать с ним сотрудничество.

Как указывал ФБК, эти предметы интерьера компания закупала в свой вертолет. «РН-Аэрокрафт» – корпоративный оператор авиационных активов «Роснефти». Руководит структурой Сергей Цой, который ранее занимал пост пресс-секретаря экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.