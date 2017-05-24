Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы до «критического» после теракта на стадионе «Манчестер Арена». Об этом сообщает Reuters.
«Это означает, по их [комитета кризисного реагирования] оценкам, атака остается не только весьма вероятной – дальнейшее нападение может быть неизбежным», – заявила Мэй.
Взрыв на стадионе в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта. Погибли 22 человека, среди них были дети, еще 50 человек пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».
По данным CBS News, нападавшим оказался 22-летний смертник Салман Абеди. Полиция Манчестера подтвердила эту информацию.
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