Экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, а также бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева задержаны по подозрению в хищениях бюджетных средств. Об этом сообщила представитель московского управления Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

Дело на бывших сотрудников студии, основанной художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым, завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011–2014 годах «группа неустановленных лиц» из руководства студии похитила 216,5 млн рублей бюджетных средств, выделенных «на развитие и популяризацию искусства».

В рамках этого дела 23 мая в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова прошел обыск, художественного руководителя театра отвезли на допрос в СК. Позже в ведомстве заявили, что Серебренникова допросили в качестве свидетеля по этому делу и обязали повторно прийти к следователю.

Источник в Министерстве культуры России рассказал «Медузе», что в 2015 году после жалобы активистов «Искусства без границ» на мат, «пропаганду аморального поведения и порнографию» в организации провели прокурорскую проверку, после чего возбудили дело.

Заметка дополняется.