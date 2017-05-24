Власти Турции ввели новые ограничения на ввоз российской пшеницы. Об этом «Ведомостям» рассказали турецкие и российские трейдеры.

Согласно новым правилам, Россия может получать не более 25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки. Эти лицензии дают право беспошлинно ввозить в страну зерно для переработки и последующего экспорта. Размер пошлины для пшеницы в Турции составляет 130%.

Как пояснили собеседники издания, с 15 марта Турция прекратила выдачу таких лицензий.

Заметка дополняется.