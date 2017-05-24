Салман Абеди, которого полиция Манчестера назвала исполнителем теракта 23 мая, ездил в Ливию. Об этом школьный друг Абеди рассказал The Times.

По его словам, Абеди «уехал в Ливию три недели назад и вернулся [в Манчестер] за несколько дней» до теракта. Полиция устанавливает, проходил ли Абеди обучение о одном из ливийских лагерей для боевиков.

The Telegraph добавила, что Абеди родился в семье ливийских беженцев, которые переехали в Великобританию, «спасаясь от режима [бывшего президента Ливии] Муаммара Каддафи». По неподтвержденным данным, все члены семьи, кроме двух старших братьев, в 2011 году вернулись в Ливию.

Опрошенные газетой знакомые Абеди характеризуют его как «очень религиозного» человека. Один из собеседников рассказал, что несколько месяцев назад стал свидетелем ситуации, когда Абеди на улице «очень громко повторял исламскую молитву» на арабском языке.

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