Пресненский районный суд Москвы арестовал до 7 июля бывшего владельца российского предприятия по добыче щебня «Павловскгранит» Сергея Пойманова. Об этом в номере от 24 мая пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнесмена задержали 22 мая. Следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК). По версии следователей, из-за действий Пойманова управляющая компания предприятия «Павловскгранит-Инвест» потеряла активы на сумму 930 млн рублей.

В СК считают, что Пойманов выводил активы из-под контроля крупнейших кредиторов «Павловскгранита» – Сбербанка и «Сбербанк Капитала». Источники «Коммерсанта» утверждают, что расследование в отношении бизнесмена инициировал арбитражный управляющий «Павловскгранит-Инвеста» Кирилл Ноготков, который обратил внимание следователей на иск на $750 млн, который к Сбербанку и лично его президенту Герману Грефу подала в суд Нью-Йорка американская PPF Management. Ей Пойманов переуступил права требования ущерба в связи с утратой контроля в «Павловскграните».

Ноготков отметил, что компанию-истца зарегистрировали за день до подачи иска. С ее помощью, как считает Ноготков, признанный банкротом Пойманов «по надуманным основаниям» хочет взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере». В свою очередь, адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев счел уголовное преследование своего клиента «жестким методом давления» в связи с поданным в США иском.

В Сбербанке арест Пойманова не прокомментировали. Ранее Греф назвал иск PPF Management «типичным мошенническим актом», а сумму требований – вымышленной. В свою очередь, в Сбербанке, комментируя иск, говорили, что это попытка Пойманова уйти от ответственности.

Иск PPF Management был подан в начале 2017 года к 22 юридическим и физическим лицам, которые, по версии истца, вступили в сговор, чтобы захватить «Павловскгранит». Предприятие кредитовалось в Сбербанке, но оно не смогло обслуживать долги, после чего Пойманов лишился актива. Он отмечал, что пытался оспорить это решение в российских судах, но против него была организована «кампания травли и запугивания».