Госдума решила ускорить принятие законопроекта о реновации малоэтажного жилья в Москве. Об этом в номере от 24 мая пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Предварительно, второе чтение документа пройдет 9 июня, а не 5 июля, как предлагал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как заявил «Ведомостям» неназванный депутат, срок внесения поправок в законопроект (до 3 июня, а не до 21 июня) сократили после телефонного разговора Володина с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос, просил ли президент ускорить согласование документа.

«Коммерсантъ» указывает, что сдвинут также и срок парламентских слушаний по реновации – они состоятся 6 июня, а не 20 июня. При этом депутаты должны будут учесть поправки в законопроект, подготовленные аппаратом правительства РФ; как заявил источник газеты в аппарате, «поправки правительства гораздо шире думских, там есть все, что только можно было учесть».

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Как пояснил собеседник «Ведомостей», жильцам тех домов, которые могут попасть под снос, важно понимать при голосовании, в каком виде будет принят федеральный закон и как будут защищены их права. Голосование по 4,5 тысячи домам, включенным в предварительный список мэрии, проходит с 15 мая по 15 июня.

Поправки в законопроект, разработанные аппаратом правительства, похожи на гарантии, ранее предложенные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Так, в программе реновации может участвовать дом, две трети жителей которого проголосовали за такой шаг, при этом из нее можно выйти на любой стадии до первого договора на новое жилье. Также собственникам сносимых квартир предоставят равноценное или равнозначное жилье, а за дополнительную плату – жилье большей площади и (или) с большим количеством комнат.

В свою очередь, поправки в законопроект подготовили и в Госдуме – первый пакет корректировок внесен на прошлой неделе и опубликован на думском сайте 23 мая. По данным «Ведомостей», второй пакет поправок от депутатов готов, но пока не обсуждался и не согласован.