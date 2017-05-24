«Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Башкирии с просьбой увеличить исковые требования к АФК «Система» до 170,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нефтяной госкомпании.
Изначально «Роснефть» требовала с «Системы» 106,6 млрд рублей. Как пояснили в нефтяной компании, скорректированная сумма иска сформирована с учетом обесценения рубля с момента совершения действий «Системы», из-за которых «Роснефть» обратилась в суд.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что скорректированная сумма требований к «Системе», скорее всего, финальная, но в компании не исключают других исков. Акции «Системы» на открытии торгов 24 мая обвалились на 11% из-за новостей об увеличении требований «Роснефти».
В свою очередь, в «Системе» назвали новые требования «Роснефти» чем-то «из области ненаучной фантастики», передает «Прайм». Сразу после подачи иска «Роснефти» в «Системе» назвали ее требования незаконными и необоснованными.
Иск к АФК «Система» «Роснефть» вместе «Башнефтью» подали 2 мая. Истцы хотят возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году. Как поясняли в «Роснефти», «речь идет об организационно-финансовых манипуляциях, которые привели к обесценению актива на указанную сумму».
Источники Bloomberg в начале мая объяснили иск к «Системе» борьбой между главой «Роснефти» Игорем Сечиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как отметило агентство, основной акционер «Системы» Владимир Евтушенков – соратник Медведева, позиции которого последнее время ослабли в связи с антикоррупционными расследованиями и массовыми протестами.
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